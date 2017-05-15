В Барнауле изменилось расписание автобусного маршрута

С 13 мая изменилось расписание движения автобусного маршрута №23. Об этом сообщили в мэрии.
Отправление с остановки "пл.Текстильщиков":
05.57, 06.25, 06.53, 07.21, 07.49, 08.17, 08.45, 09.13, 09.41, 10.09, 11.05, 11.31, 12.27, 13.23, 14.19, 14.45, 15.15, 15.41, 16.37, 17.05, 17.33, 18.01, 18.29, 19.25.
Отправление с остановки "Сады":
06.25, 06.53, 07.21, 07.49, 08.17, 08.45, 09.13, 09.41, 10.09, 10.37, 11.35, 11.59, 12.55, 13.51, 14.47, 15.13, 15.43, 16.09, 17.05, 17.33, 18.01, 18.29, 18.57, 19.53.
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