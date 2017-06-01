В Барнауле изменится расписание одного из городских автобусов

Со 2 июня изменится работа автобуса №151, который курсирует от Солнечной Поляны до садоводства "Солнечное". Об этом сообщает мэрия.

Движение маршрута в будни будет осуществляться по следующему расписанию: Выезд с Солнечной Поляны: 6:10, 8:50, 12:30, 15:10, 17:50.

Выезд от садоводства "Солнечное": 7:30, 10:10, 13:50, 16:30, 19:10. Движение маршрута в выходные будет осуществляться по следующему расписанию: Выезд с Солнечной Поляны: 6:10, 7:10, 8:50, 9:50, 12:30, 13:30, 15:10, 16:10, 17:50, 18:50.

Выезд от садоводства "Солнечное": 7:30, 8.30, 10:10, 11:10, 13:50, 14:50, 16:30, 17:30, 19:10, 20:10