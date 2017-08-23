В Барнауле к концу сентября отремонтируют подземный переход

До конца сентября в Барнауле отремонтируют подземный пешеходный переход на Павловском тракте на остановке "Мастерские". Подрядная организация приступила к работам 22 августа, сообщает мэрия. На ремонт из бюджета города выделили 1,565 млн. рублей.
Над входами в переход заменят кровлю: здесь установят новое покрытие из поликарбоната, покрасят карнизы и металлические балки. Также рабочие отремонтируют наружные стены. Внутри перехода заштукатурят и покрасят стены и потолок, восстановят лестничные марши и полы из тротуарной плитки.
Электропроводку в переходе поменяют, а освещать "подземку" будут новые светильники. Фонари над входом оборудуют светочувствительными датчиками: как только на улице стемнеет, лампы автоматически включатся и вновь погаснут с рассветом.
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