В Барнауле к концу сентября отремонтируют подземный переход

Над входами в переход заменят кровлю: здесь установят новое покрытие из поликарбоната, покрасят карнизы и металлические балки. Также рабочие отремонтируют наружные стены. Внутри перехода заштукатурят и покрасят стены и потолок, восстановят лестничные марши и полы из тротуарной плитки.

Электропроводку в переходе поменяют, а освещать "подземку" будут новые светильники. Фонари над входом оборудуют светочувствительными датчиками: как только на улице стемнеет, лампы автоматически включатся и вновь погаснут с рассветом.