В Барнауле к новому году установят сакуру и 12-метровую ель

По данным издания, администрация Ленинского района Барнаула заказала монтаж и демонтаж иллюминаций новогоднего городка на площади Мира на ул. Георгия Исакова, 213.

Начальная цена контракта была 500 тыс. рублей, но во время торгов цену сбили. На выполнение заказа претендовали две фирмы: ООО "КАРДЭКСПРЕСС БАРНАУЛ" и ООО "ГЛОБАЛ ГРУПП". Первая предложила цену в 370 тыс. рублей, вторая — в 375,6 тыс. рублей. Комиссия выбрала более низкую цену.

Деньги выделят из городского бюджета. В сметах речь идет о прожекторах и гирляндах "Бахрома" общей длиной в 100 м. На ели будет искусственная хвоя с подсветкой. Украсят дерево новогодними шарами и "золотыми бусами", на каркасе повесят гирлянды и мишуру.

Установка оборудования должна закончиться не позднее 15 декабря, а разобрать конструкции обязаны за три дня с 16 января.