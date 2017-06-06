В Барнауле распустили мятежный ТОС, сорвавший январские публичные слушания по генплану

Депутатское сердце

Барнаульская гордума 2 июня, по сути, просто оформила решение о ликвидации ТОС (территориального общественного самоуправления), которое еще 29 апреля приняли сами члены на конференции. Депутаты лишь признали утратившим силу свое решение от 2009 года "Об утверждении границ ТОС микрорайона "Лесная поляна"" (Индустриальный район).

Основной причиной самороспуска ТОС была давняя задолженность ТОСа в 300 тыс рублей, пояснил коллегам на заседании гордумы зампред комитета по экономической политике и собственности гордумы Юрий Ряполов. Сформировалась она еще тогда, когда ТОС собирал деньги за воду и электричество.

Против решения, несмотря на его формальность, были эсер Оксана Молодых и парнасовец Геннадий Шейда.

Оксана Молодых,

депутат БГД:

За скучным наименованием нашего решения ("О признании утратившим силу...") кроются страсти. Страсти между жителями. Страсти между жителями и органами местного самоуправления. Понимаю, что в данном случае для нас, депутатов, это процедурный вопрос: есть протокол конференции и Дума, наверное, не может оценить его законность. Вместе с тем мое депутатское сердце не позволяет поддержать проект решения.

Вместе с политиками

ТОСы — структуры, как правило, сугубо мирные. Самые активные организуют субботники и посадку цветоов в микрорайоне, встречи бабушек и поздравления ветеранов, праздники и обустройство детских площадок. Бывший руководитель ТОС Лесная поляна" Мария Носова стала известна на другой почве.

После того, как мэрия опубликовала обновленный проект генплана города до 2036 года, она была среди тех, кто выступал против строительства полигона твердых бытовых отходов — в генплане значок "полигон ТБО" был обозначен недалеко от поселков Лесной, Авиатор, Власиха и т.п.

Между тем, Юрий Ряполов заверяет altapress.ru, что городские власти еще в 2009 году отказались от идеи строить на той территории полигон. Более того, есть официальный ответ городского комитета по строительству, архитектуре и развитию, согласно которому власти намерены изменить назначение этой зоны на производственно-складскую, на которой строительство полигона запрещено.

Ряполов подчеркивает, что передал активистам официальные ответы в ходе одной из встреч.

Но сейчас, задним числом, понятно: заранее никто не объяснил непрофессиональной аудитории, почему в генплане значок полигона стоит на этом месте. Люди поверили в худшее. На первые же публичные слушания в январе 2017 года пришло больше тысячи рассерженных горожан — обычно же на подобные мероприятия многих калачами не заманишь. Слушания прошли с таким накалом, что, по существу, были сорваны.

Носову, которая была в эпицентре протестов, поддержали многие. В том числе политики - представители как системной оппозиции (эсеры и коммунисты), так и несистемной (например, Виктор Рау). Потом Носова и ее единомышленники выступали еще и против объездной дороги, altapress.ru подробно писал про их борьбу за уличное освещение.

Но 29 апреля конференция жителей, на которую избрали порядка 40 делегатов от улиц микрорайона, приняла решение о ликвидации ТОСа. Носова была на конференции, но ее не поддержали - ТОС самораспустился.

Закрадывается мысль

Понятно, что с роспуском ТОСа осталась без общественной должности и его лидер Мария Носова. И мысль о том, что ликвидировали ТОС вовсе не из-за долгов, а для того, чтобы "нейтрализовать" чересчур активную общественницу, напрашивается, полагает Геннадий Шейда.

Геннадий Шейда,

депутат БГД:

Этот ТОС первым поднял тему генплана Барнаула. Мы много говорим о развитии ТОСов, об их поддержке, а сейчас сталкиваемся с ликвидацией. И невольно закрадывается мысль, нет ли в этом политических мотивов. Да, у него есть задолженность. Но у нас у города долги 5 млрд рублей по исполнительным листам. Никто же город не ликвидирует.

Корреспондент altapress.ru Ирина Баенкова встречалась с Марией Носовой и другими общественниками ТОСа в начале апреля, и они говорили ей: власти хотели бы распустить этот ТОС.

Никогда такого не было

Но Иван Моисеев, тоже весьма активный местный общественник, а в прошлом - члена совета ТОС "Лесная поляна", говорит, что инициатором апрельской конференции был он. И он утверждает, что дело не политике, а в личных качествах самой Марии Носовой, ее неумении налаживать отношения с людьми и нарушениях устава ТОС.

Он рассказал, что председателем совета ТОС "Лесная поляна" Носова была избрана в конце 2015 года. Желающих занять эту должность в тот момент не было, на конференции она сама предложила свою кандидатуру. А люди проголосовали за нее, как обычно: "лишь бы не меня".

По словам Моисеева, за полгода с момента назначения она не нашла времени встретиться с советом ТОСа, избранным законным путем. А в июне 2016 года в нарушение устава ТОС распустила его (Моисеев был его членом, он вообще в микрорайоне живет давно и много чего в нем сам организовал и сделал). После этого в совет пришли новые люди. До избрания Носовой руководителем, добавляет он, жизнь в ТОС шла, в общем, мирно, хотя и не без трудностей.

Иван Моисеев,

бывший член правления ТОС "Лесная поляна":

Но чтобы народ на четыре части расколоть!.. Такого не было никогда.

Общественник говорит, что против руководства ТОСом Марии Носовой он выступает еще с того времени, как был расформирован легитимный совет (то есть с лета 2016 года, когда о протестах против генплана и объездной дороги речи еще не шло. - Прим. altapress.ru).

Юрий Ряполов как свидетель конференции пояснил, что жителей не устраивала неконструктивная позиция Носовой, и они об этом ей говорили: диалог с властями не налажен, на территории ТОС не решены многие вопросы, не проводятся субботники, не высаживаются цветы.

Юрий Ряполов,

зампредседателя комитета по экономической политике и собственности БГД:

Я вижу, как работают другие руководители ТОС на территории моего округа. Они пашут. Высаживают цветы. Добиваются выделения грантов на строительство детских площадок. Организуют субботники. Здесь активность направлена на другое.

Жизнь без ТОСа

История эта, как видите, очень неоднозначная, мнения полярные. Так или иначе, сейчас идет проверка правоохранительными органами законности апрельской конференции, сказала на заседании гордумы Оксана Молодых.

Оксана Молодых,

депутат БГД:

Надеюсь, что конференция будет признана незаконной, и ТОС восстановят.

Однако Иван Моисеев сейчас вообще не видит необходимости в работе ТОСа. Да, проблем в микрорайоне хватает, но полномочий у ТОСов почти нет, а электрические, газовые и водопроводные сети взяли на обслуживание коммунальные компании. К тому же подходящих кандидатур на должность руководителя он не видит. Юрий Ряполов говорит, что осенью новый ТОС, возможно, будет создан.

Связаться с Марией Носовой пока не удалось — на телефонные звонки она не отвечала.