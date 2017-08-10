В Барнауле одну из маршруток пустят через вокзал

С 14 августа в Барнауле изменится автобусный маршрут №75 ("ул. Лазурная — пос. Ильича"). Автобусы будут заезжать на вокзал, но только в одном направлении, сообщили в мэрии.
Автобусы будут двигаться по схеме: "п. Ильича — ул. Кулагина — пр. Калинина — пр. Строителей — пл. Победы — пр. Строителей", далее по маршруту.
При движении с конечной остановки "ул. Лазурная" в сторону п. Ильича заезд на пл. Победы осуществляться не будет.
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