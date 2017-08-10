В Барнауле одну из маршруток пустят через вокзал

Автобусы будут двигаться по схеме: "п. Ильича — ул. Кулагина — пр. Калинина — пр. Строителей — пл. Победы — пр. Строителей", далее по маршруту.

При движении с конечной остановки "ул. Лазурная" в сторону п. Ильича заезд на пл. Победы осуществляться не будет.