Водитель барнаульской маршрутки №65 насмерть сбил женщину

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Происшествия

Вечером 25 октября около 19:15 на пересечении улиц Челюскинцев и Загородной маршрутка сбила женщину, сообщили очевидцы в Barnaul 22. Пострадавшая погибла.

ДТП со смертельным исходом.
ДТП со смертельным исходом. Фото: Дмитрий Герстнер в vk.com/barneos22.

По данным ГИБДД Барнаула, 49-летний водитель автобуса Hyundai County городского маршрута №65 сбил женщину в возрасте около 65 лет, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

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