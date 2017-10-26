Водитель барнаульской маршрутки №65 насмерть сбил женщину

Вечером 25 октября около 19:15 на пересечении улиц Челюскинцев и Загородной маршрутка сбила женщину, сообщили очевидцы в Barnaul 22. Пострадавшая погибла.
По данным ГИБДД Барнаула, 49-летний водитель автобуса Hyundai County городского маршрута №65 сбил женщину в возрасте около 65 лет, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
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- Сюжет: Дорожно-транспортные происшествия
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