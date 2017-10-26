Водитель барнаульской маршрутки №65 насмерть сбил женщину

По данным ГИБДД Барнаула, 49-летний водитель автобуса Hyundai County городского маршрута №65 сбил женщину в возрасте около 65 лет, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.