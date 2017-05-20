Фотофакты. В Барнауле маршрутное такси снесло столб

ДТП с маршруткой в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП с маршруткой в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП с маршруткой в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП с маршруткой в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП с маршруткой в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.

О пострадавших не сообщается, однако, свидетели утверждают, что один из пассажиров, будучи нетрезвым, начал выяснять отношения в водителем, из-за чего тот, возможно, потерял бдительность. Дорога на месте ДТП перекрыта.