Фотофакты. В Барнауле маршрутное такси снесло столб

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Происшествия

Сегдня, около 19:00, на пр. Калинина, 12 маршрутное такси зацепило столб, после этого он упал на проезжую часть. О ДТП сообщили очевидцы в сообществе Barnaul22.

ДТП с маршруткой в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
ДТП с маршруткой в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
ДТП с маршруткой в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
ДТП с маршруткой в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
ДТП с маршруткой в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.

О пострадавших не сообщается, однако, свидетели утверждают, что один из пассажиров, будучи нетрезвым, начал выяснять отношения в водителем, из-за чего тот, возможно, потерял бдительность. Дорога на месте ДТП перекрыта.

 

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