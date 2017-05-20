Фотофакты. В Барнауле маршрутное такси снесло столб

Сегдня, около 19:00, на пр. Калинина, 12 маршрутное такси зацепило столб, после этого он упал на проезжую часть. О ДТП сообщили очевидцы в сообществе Barnaul22.
ДТП с маршруткой в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
ДТП с маршруткой в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
ДТП с маршруткой в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
ДТП с маршруткой в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
ДТП с маршруткой в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.
О пострадавших не сообщается, однако, свидетели утверждают, что один из пассажиров, будучи нетрезвым, начал выяснять отношения в водителем, из-за чего тот, возможно, потерял бдительность. Дорога на месте ДТП перекрыта.
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