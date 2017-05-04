В Барнауле 28 мая пройдет "Зеленый марафон"

Более чем в 50 городах России ровно через месяц, 28 мая 2017 года, состоится ежегодный национальный проект Сбербанка "Зеленый марафон". Регистрация участников забега продлится до 20 мая включительно на сайте проекта greenmarathon.ru
Программа марафона включает в себя забег на символическую дистанцию 4,2 километра, что позволяет приобщиться к спортивному отдыху и здоровому образу жизни всем желающим вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Помимо забега, в программе предусмотрены конкурсы для спортсменов и их болельщиков, выступления артистов и другие развлекательные мероприятия для детей и взрослых.
Девиз проекта – "Километры добрых дел!": в каждом из городов, охваченных "Зеленым марафоном", ежегодно реализуются социальные инициативы, направленные на улучшение городской среды – от субботников до посадки деревьев. За время проведения "Зеленого марафона" в Барнауле в рамках социальных акций участники высадили в парках города более двухсот деревьев, облагородить игровую площадку для детей с ограниченными возможностями.
Максим Волков,
управляющий Алтайским отделением №8644 ПАО:
Зеленый марафон" по праву стал ярким событием нашего города. Я горд, что каждый год все больше и больше барнаульцев принимают самое активное участие в забеге вместе со Сбербанком. Приглашаю поддержать наш спортивно-экологический праздник всех желающих и в этом году!
"Зеленый марафон" будет проходить в 2017 году в шестой раз. За предыдущие годы участниками "Зеленого марафона" стали более полумиллиона человек. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты и дважды признан лауреатом премии "Навстречу будущему", присуждаемой Оргкомитетом "Сочи 2014" за вклад в устойчивое развитие страны.
Подробная информация – на официальном сайте проекта greenmarathon.ru
Справка
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru