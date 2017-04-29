В Барнауле меняется схема движения двух автобусов

С 1 мая маршрут №113д перестанет заезжать на Новомихайловское кладбище. С этого же дня меняется расписание маршрута №117э, сообщает мэрия.
Маршрут №117э будет ходить по рабочим дням (со вторника по воскресенье) и в выходные (праздничные) дни по следующему расписанию:
- Отправление с остановки "Докучаево": 8:33, 10:03, 11:33, 13:33, 15:03, 16:33;
- Отправление с остановки "ЛДП "Урожайный": 8.40, 10:10, 11:40, 13:40, 15:10, 16:40;
- Отправление с Новомихайловского кладбища: 9:20, 10:50, 12:20, 14:20, 15:50, 17:20.
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