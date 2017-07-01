В Барнауле мини-грузовик столкнулся с автомобилем и перевернулся

В Барнауле мини-грузовик столкнулся с автомобилем ВАЗ. Инцидент произошел в на улице Юрина, перед пересечением с улицей Попова. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul22.

ДТП на ул. Юрина в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП на ул. Юрина в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП на ул. Юрина в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП на ул. Юрина в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП на ул. Юрина в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. На фото видно, что грузовичок опрокинулся на бок, поднять его помогли те, кто оказался рядом. По словам свидетелей пострадавших нет.