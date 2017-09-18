Барнаульский предприниматель планирует установить терминалы для покупки биткоинов

Переоборудованные под работу с биткоинами платежные терминалы в Новосибирске расположены в магазинах продажи разливных напитков. Программное обеспечение для терминалов команда фрилансеров разработала примерно за три месяца. Для реализации проекта потребовалось около 2 млн рублей.

По данным на 14 сентября, с помощью терминалов BBFpro биткоины приобрели около 20 человек. В компании отмечают, что статистика операций через их терминалы постоянно растет. Комиссия за покупку в онлайн-обменнике составляет 15-20%, а через терминалы — 6%. Компания сделала такой маленький процент потому, что рассчитывала на большой поток клиентов.

Пока что в Новосибирске у BBFpro нет конкурентов, но говорить об окупаемости проекта сложно.

Антон Фридель,

управляющий BBFpro:

Мы надеялись на быстрый успех за счет рекламы, но так как криптовалюта никак не регулируется законом, многие крупные ресурсы отказываются рекламировать ее. Вдобавок сложно заплатить налоги. Сейчас подойдет срок оплаты налогов, и мы находимся в затруднительном положении. Мы готовы и хотим платить налоги, но не знаем, как поведет себя налоговая служба. Мы предоставим налоговикам документы, но не знаем: примут ли они их.

Компания ведет разработку терминала, который будет не только продавать, но и покупать криптовалюту. Его установят только того, когда в России отрасль будет законодательно урегулирована (до конца года планируется принять первый закон о криптовалютах в стране).