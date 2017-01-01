В Барнауле в заброшенном здании нашли тело молодого диггера

В Барнауле на территории заброшенного здания обнаружили тело 18-летнего местного жителя. По предварительным данным, парень скончался от отравления парами хлороформа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, 4 февраля молодые люди 18-20 лет, считающие себя диггерами, пытались получить новые впечатления. Ночью они проникли в заброшенное здание в Октябрьском районе. 18-летний юноша обнаружил там стеклянную емкость с надписью "Хлороформ". Парень намеренно вдохнул его пары и не приходя в сознание скончался.
Сейчас проводится доследственная проверка и химическая судебная экспертиза.
Справка
Хлороформ — высокотоксичное наркотическое вещество, используемое в качестве наркоза. Под воздействием света и воздуха он окисляется кислородом. При превышении дозы Хлороформа может развиться паралич дыхательного центра, в результате чего наступает первичная остановка дыхания, также может внезапно остановиться сердце.
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