В Барнауле в заброшенном здании нашли тело молодого диггера

По данным следствия, 4 февраля молодые люди 18-20 лет, считающие себя диггерами, пытались получить новые впечатления. Ночью они проникли в заброшенное здание в Октябрьском районе. 18-летний юноша обнаружил там стеклянную емкость с надписью "Хлороформ". Парень намеренно вдохнул его пары и не приходя в сознание скончался.

Сейчас проводится доследственная проверка и химическая судебная экспертиза.

Справка

Хлороформ — высокотоксичное наркотическое вещество, используемое в качестве наркоза. Под воздействием света и воздуха он окисляется кислородом. При превышении дозы Хлороформа может развиться паралич дыхательного центра, в результате чего наступает первичная остановка дыхания, также может внезапно остановиться сердце.



