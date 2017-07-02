В Барнауле мощный грозовой фронт "вырубил свет" почти у 240 тысяч человек

1 июля в 19.57 от жителей Барнаула стали поступать заявки об отключении электроэнергии.
Под отключение электроэнергии попали:
- жилые дома (девятиэтажки 306, пятиэтажки 579, остальные 27037) с населением около 233900 человек.
- д/сады — 116, школы — 34, бойлерные — 82, больницы — 33.
На данный час электроснабжение на всех объектах восстановлено.
В связи с отключением электроэнергии не работало около 40 светофоров, на данный час 34 светофора работают, на 6 продолжаются работы.
Специалисты УГОЧС, подразделений ФПС оперативно убирали поваленные деревья. На устранении последствий неблагоприятных погодных условий были задействованы все профильные городские службы—– специалисты "Барнаульского водоканала", электрики и другие специалисты, говорится в сообщении пресс-центра администрации Барнаула.
"Сбой энергоснабжения произошел из-за грозы, на ТЭЦ-3 выведено из строя спецоборудование. По нашим данным, в Барнауле пока остаются без электричества около 40 тыс. человек", — сообщает пресс-служба энергоснабжающей организации "Алтайэнерго" — филиала ПАО "МРСК Сибири".
Факт
На 2016 год по официальным данным население Барнаула составило более 635 тысяч человек.
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