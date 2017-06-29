В Барнауле мошенники обманули иностранца, представившись сотрудниками МВД

В полицию Барнаула обратился иностранный гражданин, который рассказал, что у него похитили 12 тысяч рублей, сообщает сайт МВД России по Алтайскому краю. Мужчина потерял паспорт, водительские права и банковскую карточку. Через некоторое время ему позвонили с неизвестного номера, представились сотрудниками полиции Алтайского линейного управления МВД России и сказали, что документы можно вернуть за вознаграждение.
Мужчина перечислил "сотрудникам МВД" 12 тыс. рублей. После этого ему позвонили и сообщили, что подъедет патрульная машина и вернёт документы и карточку. На этом общение закончилось.
Затем потерпевшему позвонила знакомая и объяснила, как злоумышленники узнали о потере документов. Она рассказала, что пыталась помочь найти вещи и разместила объявление об их потере в социальных сетях. Видимо так мошенники и узнали всю необходимую информацию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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