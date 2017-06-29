В Барнауле мошенники обманули иностранца, представившись сотрудниками МВД

Мужчина перечислил "сотрудникам МВД" 12 тыс. рублей. После этого ему позвонили и сообщили, что подъедет патрульная машина и вернёт документы и карточку. На этом общение закончилось.

Затем потерпевшему позвонила знакомая и объяснила, как злоумышленники узнали о потере документов. Она рассказала, что пыталась помочь найти вещи и разместила объявление об их потере в социальных сетях. Видимо так мошенники и узнали всю необходимую информацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.