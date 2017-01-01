В Барнауле мошенники обманули мужчину под предлогом выдачи кредита

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, в начале февраля потерпевший с целью получения кредита оставил заявку на одном из сайтов. Вскоре ему позвонили и сообщили о том, что сумма кредита одобрена, но за изготовление пластиковой карты необходимо перечислить 3 000 рублей. Мужчина согласился и перечислил указанную сумму на счета злоумышленников. Позже мошенники потребовали перечислить им еще несколько сумм под предлогом доставки документов и оплаты страховки.

В результате проведения всех операций житель краевой столицы перечислил неизвестным лицам более 17 тысяч рублей, однако выдачи кредита так и не дождался, после чего обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к гостям и жителям краевой столицы с просьбой быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Перепроверяйте поступающую к вам информацию от неизвестных лиц, с осторожностью относитесь к предложением неизвестных о переводе денежных средств через банкомат за неоказанные услуги.