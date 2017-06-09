Барнаульские мошенники пытались купить у инвалида квартиру за 500 рублей

В Барнауле будут судить двух мошенников, которые пытались купить квартиру у инвалида, дав ему задаток в 500 рублей. Об этом сообщают "Вести 22" со ссылкой на помощника прокурора Алтайского края Марию Антошкину.
Потерпевший из-за аварии стал инвалидом и жил вместе с родителями. После их смерти ему досталась двухкомнатная квартира на улицы Веры Кощеевой. Со временем у нового хозяина накопились значительные долги за коммунальные услуги.
Об этом узнали двое злоумышленников. Они предложили инвалиду купить у него квартиру, для того чтобы он смог переехать в жильё меньшей площади и погасить долги за услуги ЖКХ. Они успели заключить предварительный договор продажи и даже дали задаток — 500 рублей. Когда мужчина понял, что его обманули, то ему стало плохо и он попал в больницу.
Помощник прокурора рассказала, что сделку не завершили и обвиняемые не получили денег. Тогда они нашли знакомого, который внешне похож на потерпевшего. Его уговорили под предлогом помощи больному человеку обратиться к нотариусу и оформить доверенность, предоставляющую право распоряжения квартирой и деньгами от её реализации. Сделку сорвали сотрудники правоохранительных органов.
Квартира осталась в собственности мужчины, а мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.
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