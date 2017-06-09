Барнаульские мошенники пытались купить у инвалида квартиру за 500 рублей

Потерпевший из-за аварии стал инвалидом и жил вместе с родителями. После их смерти ему досталась двухкомнатная квартира на улицы Веры Кощеевой. Со временем у нового хозяина накопились значительные долги за коммунальные услуги.

Об этом узнали двое злоумышленников. Они предложили инвалиду купить у него квартиру, для того чтобы он смог переехать в жильё меньшей площади и погасить долги за услуги ЖКХ. Они успели заключить предварительный договор продажи и даже дали задаток — 500 рублей. Когда мужчина понял, что его обманули, то ему стало плохо и он попал в больницу.

Помощник прокурора рассказала, что сделку не завершили и обвиняемые не получили денег. Тогда они нашли знакомого, который внешне похож на потерпевшего. Его уговорили под предлогом помощи больному человеку обратиться к нотариусу и оформить доверенность, предоставляющую право распоряжения квартирой и деньгами от её реализации. Сделку сорвали сотрудники правоохранительных органов.

Квартира осталась в собственности мужчины, а мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.