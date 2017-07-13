Мошенники слезами выманили у барнаульской девушки 167 тысяч рублей

Сотрудники отдела полиции Барнаула проводят проверку по факту мошенничества. У 21-летней горожанки обманом и слезами выманили 167 тысяч рублей.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, девушка нашла объявление о продаже Toyota Corolla 2003 года выпуска за 210 тысяч рублей. Позвонив по указанному в объявлении номеру, девушка договорилась о приобретении автомобиля. Мужчина на другом конце провода сообщил, что машина находится в Кемерово и он готов снять объявление о продаже, если получит на карту задаток — 10 тысяч рублей. Потерпевшая согласилась.
Через несколько часов "продавец" перезвонил и сообщил, что ему срочно необходима сумма в 57 тысяч рублей для лечения брата, которые он попросил скинуть на ту же карту. Чтобы потерпевшая не волновалась, он прислал ей на мобильный фотографии паспортов — якобы свои и своей жены. Через час он вновь позвонил и сказал, что неправильно посчитал стоимость аппарата для лечения брата и нужны еще 100 тысяч рублей, при этом плакал в трубку. Потерпевшая сжалилась и перевела необходимую сумму, после чего телефон "продавца" оказался вне зоны доступа, а объявление на сайте было удалено. Девушка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Сотрудники полиции установили, что таких граждан, паспортные данные которых выслал мнимый продавец, не существует, а номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в Кемеровской области.
По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают о том, что не нужно доверять неизвестным и сомнительным личностям. Даже вам предоставили данные паспорта, а также иную якобы личную информацию, тем более дистанционно — это не гарантия того, что вы не попадете на уловку к мошенникам.
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