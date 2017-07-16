В Барнауле мошенницы украли у пенсионеров полмиллиона рублей

По предварительной информации, накануне пенсионер возвращался с магазина домой, у подъезда встретил двух женщин. Подозреваемые представились сотрудниками "Горгаза". Под предлогом проверки электрической плиты они проникли в квартиру. Дверь квартиры осталась открыта, женщины во время проверки отвлекали хозяина. Проверив плиту, злоумышленницы быстро ушли. Через несколько дней хозяева обнаружили пропажу денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции Барнаула обращаются к гостям и жителям краевой столицы с просьбой быть бдительными и проверять работников компаний, которые ходят по домам и предлагают различные услуги, а также проверку приборов.