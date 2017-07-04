В Барнауле мужчина почти неделю бил женщину во время совместного запоя

По данным краевой прокуратуры, в конце декабря 2016 года подсудимый приехал в гостиницу, где познакомился с женщиной, с которой на протяжении шести дней распивал спиртное и систематически избивал ее. 29 декабря от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

Мужчину признали виновным и с учетом предыдущих непогашенных судимостей назначили наказание в виде 7 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.