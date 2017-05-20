В Барнауле мужчина сам нашёл украденный у него телефон

Как сообщила altapress.ru помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Крамар, пострадавший барнаулец сразу обращаться к правоохранителям не стал, а решил поискать свой мобильный на сайте бесплатных объявлений. Найдя похожий аппарат, он созвонился с покупателем и договорился о встрече. Когда телефон попал к нему в руки, он вскрыл корпус и узнал в нем свое имущество — батарея оказалась "не родная". После этого горожанин вызвал полицию.

В ходе расследования выяснилось, что телефон перепродали дважды, и продавец, на которого вышел пострадавший, вовсе не совершал кражу. Похитителя в итоге нашли и возбудили уголовное дело. Общая сумма ущерба от украденного составила 5 400 рублей. В ходе следствия виновный возместил эту сумму пострадавшему. Дело прекратили за примирением сторон.