В Барнауле мужчина украл из автомобиля планшеты на сумму 1,5 млн рублей

Сообщается, что планшетные компьютеры были изготовлены по спецзаказу и предназначались для Всероссийской сельскохозяйственной переписи прошлого года.

Следствие выяснило, что похищенное мужчина спрятал в лесу и только в октябре начал продавать компьютеры случайным прохожим, а также в комиссионные магазины Барнаула и Новосибирска. В ходе следствия удалось обнаружить местонахождение только 4 компьютеров, покупатели которых указали на обвиняемого как на продавца похищенного.

Кроме того, в конце декабря ограбил ломбард на ул. А. Петрова. Директор, пытаясь предотвратить кражу, выстрелила из травматического пистолета по ногам обвиняемого. Но ему в этот момент удалось разбить молотком витрину и похитить ювелирные изделия из серебра с золочением. Среди них были 15 цепей, 11 браслетов, 27 колец на сумму более 35 тыс. рублей. Похищенное было изъято при обыске дома мужчины.

Установить местонахождение обвиняемого удалось только в феврале этого года. Теперь он предстанет перед судом. За совершение кражи в особо крупном размере и грабежа ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.