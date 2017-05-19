В Барнауле мужчина украл из автомобиля планшеты на сумму 1,5 млн рублей

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Сегодня, 09:10.
Происшествия

В июне прошлого года мужчина взломал кузов автомобиля "Исудзу Эльф", который был припарковал  около одного из домов по ул. Г. Исакова в Барнауле и похитил 49 планшетов на сумму более 1,5 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края. 

Планшет.
Планшет. Фото: CC0.

Сообщается, что планшетные компьютеры были изготовлены по спецзаказу и предназначались для Всероссийской сельскохозяйственной переписи прошлого года.

Следствие выяснило, что похищенное мужчина спрятал в лесу и только в октябре начал продавать компьютеры случайным прохожим, а также в комиссионные магазины Барнаула и Новосибирска. В ходе следствия удалось обнаружить местонахождение только 4 компьютеров, покупатели которых указали на обвиняемого как на продавца похищенного.

Кроме того, в конце декабря ограбил ломбард на ул. А. Петрова. Директор, пытаясь предотвратить кражу, выстрелила из травматического пистолета по ногам обвиняемого. Но ему в этот момент удалось разбить молотком витрину и похитить ювелирные изделия из серебра с золочением. Среди них были 15 цепей, 11 браслетов, 27 колец на сумму более 35 тыс. рублей. Похищенное было изъято при обыске дома мужчины.

Установить местонахождение обвиняемого удалось только в феврале этого года. Теперь он предстанет перед судом. За совершение кражи в особо крупном размере и грабежа ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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