В Барнауле мужчина уснул в автомобиле и утонул вместе с ним

Утром 3 августа 2017 года в Оби обнаружили автомобиль ВАЗ-2107, в котором находилось тело 56-летнего мужчины. По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку.
Предварительно установлено, что мужчина после употребления спиртного уснул в автомобиле, который ночью скатился в воду. Самостоятельно выбраться из воды он не смог и захлебнулся.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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