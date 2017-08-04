В Барнауле мужчина уснул в автомобиле и утонул вместе с ним

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Происшествия

Утром 3 августа 2017 года в Оби обнаружили автомобиль ВАЗ-2107, в котором находилось тело 56-летнего мужчины. По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку.

Обь.
Обь. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

Предварительно установлено, что мужчина после употребления спиртного уснул в автомобиле, который ночью скатился в воду. Самостоятельно выбраться из воды он не смог и захлебнулся.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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