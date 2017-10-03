В Барнауле на четыре дня изменят маршруты трёх трамваев из-за переноса путей

В связи с переносом трамвайных путей на пересечении улиц Малахова и Власихинской с 4 по 8 октября будет закрыто движение трамваев по ул. Малахова от ул. Гридасова до ул. Власихинской и по ул. Власихинской. Об этом сообщает "Горэлектротранс".

Движение трамвая организовать следующим образом: №3: Докучаево — ул. Попова — ул. А.Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Ленина — ул. Кулагина — п.Восточный.

№7: Пивзавод — ул. Попова — ул. А.Петрова — ул.Северо-Западная — пр. Ленина — пр. Красноармейский — Змеиногорский тракт — Кордон".

№10: Депо №3 — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. А.Петрова — ул. Малахова — Депо №3.