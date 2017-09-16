В Барнауле на День города не будут продавать алкоголь

Предприятиям розничной торговли в Барнауле рекомендовано не продавать спиртные напитки и пиво в День города 16 сентября с девяти утра до девяти вечера. Напомним, после этого времени вступает в силу законодательный запрет на торговлю алкогольной продукцией.

Распоряжение об ограничении продажи спиртосодержащих напитков еще в августе подписал замглавы администрации Барнаула Вячеслва Франк. В последние годы в Барнауле всегда ограничивают реализацию алкоголя во время массовых праздников - Дня города, Дня Победы.