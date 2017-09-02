В Барнауле на гастрономическом празднике выстроились очереди за колбасой и мясом

2 сентября в Барнауле на площади Сахарова начался традиционный гастрономический праздник "День мясного гурмана". В нынешнем году мероприятие проводится уже в 10 раз.
Как рассказывают очевидцы, покупатели потянулись на ярмарку с самого утра. К обеду здесь образовались очереди. У некоторых предприятий участников продукция для продажи была раскуплена буквально за пару часов.
Как отмечают организаторы, посетителей выставки могло было быть ещё больше. Многих людей отпугнула пасмурная погода.
Как уже сообщал altapress.ru, в этом году особое внимание на "Дне мясного гурмана" уделяется фермерским продуктам. Барнаульцы могут попробовать и купить продукцию из Романовского, Тальменского, Целинного, Поспелихинского районов, а также из Алейска, Рубцовска, Бийска и Республики Алтай.
Александр Лукьянов,
первый вице-премьер правительства Алтайского края:
Я сам не признаю никакой другой мясной продукции, кроме алтайской. Продукт выращен на наших лугах, без каких-либо ускорителей роста, химических составляющих. У нашего края есть в развитии этого направления большие перспективы. Ведь на фоне общероссийских показателей за минувшие четыре года мы практически в шесть раз увеличили поголовье скота именно мясного направления, который выдает хорошее, качественное мясо. Это в том числе известная мраморная говядина.
Ярмарка продлится до 16.00.
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