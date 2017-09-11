В Барнауле на 19 из 20 одномандатных округах победили "единороссы"

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Сегодня, 09:29.
Политика

10 сентября в Барнауле избирали депутатов городской думы. По 19 одномандатным округам победили кандидаты, выдвинутые от партии "Единая Россия". Лишь на 7 округе первым оказался самовыдвиженец Андрей Солодилов. Представительница "ЕР" по этому округу Лидия Некрасова оказалась на третьем месте.

Андрей Солодилов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Между тем Андрей Солодилов, бывший депутатом БГД несколько созывов, также избирался ранее от "Единой России", но в этот раз партия решила выдвигать по округу другого кандидата.

Таким образом, у "ЕР" будет половина гордумы среди одномандатников, а по партспискам "единороссы" получили большинство голосов — 49,59%. Далее идет КПРФ с 16,41%. На третьем месте — ЛДПР (13,02%). На четвертом — "Справедливая Россия" (12,9%). У "Яблока" — 4,02% и 1,24% у "Патриотов России".

Кто прошел по одномандатным округа в Барнаульскую гордуму:

  • 1 округ — Ксения Белоусова,
  • 2 округ — Марат Жумадилов,
  • 3 округ — Александр Локтев,
  • 4 округ — Сергей Струченко,
  • 5 округ — Алексей Маликов,
  • 6 округ — Евгений Кулешов,
  • 7 округ — Андрей Солодилов,
  • 8 округ — Юрий Ряполов,
  • 9 округ — Алексей Меркулов,
  • 10 округ — Галина Буевич,
  • 11 округ — Дмитрий Аболымов,
  • 12 округ — Александр Гросс,
  • 13 округ — Александр Лисицин,
  • 14 округ — Людмила Ананьина,
  • 15 округ — Светлана Бочкова,
  • 16 округ — Валерий Касплер,
  • 17 округ — Вячеслав Перерядов,
  • 18 округ — Евгений Носенко,
  • 19 округ — Евгений Барсуков,
  • 20 округ — Александр Ельников.

По данным Крайизбиркома,  на этих выборах в день голосования было выдано 70 717 бюллетеней в помещениях, 3 895 вне помещений и 28 253 бюллетеня выданы досрочно. ГАС "Выборы" сообщает, что явка избирателей в Барнауле была 19%.  Пять лет назад на выборы в БГД пришли 17,63% избирателей.

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