В Барнауле на 19 из 20 одномандатных округах победили "единороссы"

10 сентября в Барнауле избирали депутатов городской думы. По 19 одномандатным округам победили кандидаты, выдвинутые от партии "Единая Россия". Лишь на 7 округе первым оказался самовыдвиженец Андрей Солодилов. Представительница "ЕР" по этому округу Лидия Некрасова оказалась на третьем месте.
Между тем Андрей Солодилов, бывший депутатом БГД несколько созывов, также избирался ранее от "Единой России", но в этот раз партия решила выдвигать по округу другого кандидата.
Таким образом, у "ЕР" будет половина гордумы среди одномандатников, а по партспискам "единороссы" получили большинство голосов — 49,59%. Далее идет КПРФ с 16,41%. На третьем месте — ЛДПР (13,02%). На четвертом — "Справедливая Россия" (12,9%). У "Яблока" — 4,02% и 1,24% у "Патриотов России".
Кто прошел по одномандатным округа в Барнаульскую гордуму:
- 1 округ — Ксения Белоусова,
- 2 округ — Марат Жумадилов,
- 3 округ — Александр Локтев,
- 4 округ — Сергей Струченко,
- 5 округ — Алексей Маликов,
- 6 округ — Евгений Кулешов,
- 7 округ — Андрей Солодилов,
- 8 округ — Юрий Ряполов,
- 9 округ — Алексей Меркулов,
- 10 округ — Галина Буевич,
- 11 округ — Дмитрий Аболымов,
- 12 округ — Александр Гросс,
- 13 округ — Александр Лисицин,
- 14 округ — Людмила Ананьина,
- 15 округ — Светлана Бочкова,
- 16 округ — Валерий Касплер,
- 17 округ — Вячеслав Перерядов,
- 18 округ — Евгений Носенко,
- 19 округ — Евгений Барсуков,
- 20 округ — Александр Ельников.
По данным Крайизбиркома, на этих выборах в день голосования было выдано 70 717 бюллетеней в помещениях, 3 895 вне помещений и 28 253 бюллетеня выданы досрочно. ГАС "Выборы" сообщает, что явка избирателей в Барнауле была 19%. Пять лет назад на выборы в БГД пришли 17,63% избирателей.
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