В Барнауле на 19 из 20 одномандатных округах победили "единороссы"

Андрей Солодилов. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Между тем Андрей Солодилов, бывший депутатом БГД несколько созывов, также избирался ранее от "Единой России", но в этот раз партия решила выдвигать по округу другого кандидата.

Таким образом, у "ЕР" будет половина гордумы среди одномандатников, а по партспискам "единороссы" получили большинство голосов — 49,59%. Далее идет КПРФ с 16,41%. На третьем месте — ЛДПР (13,02%). На четвертом — "Справедливая Россия" (12,9%). У "Яблока" — 4,02% и 1,24% у "Патриотов России".

Кто прошел по одномандатным округа в Барнаульскую гордуму:

1 округ — Ксения Белоусова,

2 округ — Марат Жумадилов,

3 округ — Александр Локтев,

4 округ — Сергей Струченко,

5 округ — Алексей Маликов,

6 округ — Евгений Кулешов,

7 округ — Андрей Солодилов,

8 округ — Юрий Ряполов,

9 округ — Алексей Меркулов,

10 округ — Галина Буевич,

11 округ — Дмитрий Аболымов,

12 округ — Александр Гросс,

13 округ — Александр Лисицин,

14 округ — Людмила Ананьина,

15 округ — Светлана Бочкова,

16 округ — Валерий Касплер,

17 округ — Вячеслав Перерядов,

18 округ — Евгений Носенко,

19 округ — Евгений Барсуков,

20 округ — Александр Ельников.

По данным Крайизбиркома, на этих выборах в день голосования было выдано 70 717 бюллетеней в помещениях, 3 895 вне помещений и 28 253 бюллетеня выданы досрочно. ГАС "Выборы" сообщает, что явка избирателей в Барнауле была 19%. Пять лет назад на выборы в БГД пришли 17,63% избирателей.