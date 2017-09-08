В Барнауле на малаховском кольце вздулся асфальт

На пересечении улиц Малахова- Юрина в Барнауле вода размыла асфальт, дорожное покрытие вздулось. Об этом сообщили очевидцы в сообществе Barnaul22.
"Малахова — Юрина, грязь сочится из-под асфальта, похоже, прорыв где-то. Будьте аккуратнее, асфальт уже вздулся бугром", — сообщает один из очевидцев.
По данным Барнаульского водоканала, аварии на сетях предприятия в этом районе нет.
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