В Барнауле на малаховском кольце вздулся асфальт

"Малахова — Юрина, грязь сочится из-под асфальта, похоже, прорыв где-то. Будьте аккуратнее, асфальт уже вздулся бугром", — сообщает один из очевидцев.

По данным Барнаульского водоканала, аварии на сетях предприятия в этом районе нет.