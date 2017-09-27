В Барнауле на месте бывшей ВДНХ поставили огромный бетонный крест

27 сентября в Нагорном парке Барнаула установили шестиметровый поклонный крест. Акцию приурочили к празднику Воздвижения креста Господня, который отмечается в эту среду.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
В Нагорном парке установили 6-метровый поклонный крест. Фото: Михаил Хаустов.
Ранее здесь стоял деревянный поклонный крест, установленный в честь 2000-летия рождества Христова. Нынешний каменный крест также посвятили этой дате. Новый крест встал на бетонный постамент у недавно открытого храма во имя Крестителя и Предтечи Господня Иоанна на Горе.
Обряд освящение поклонного креста совершил митрополит барнаульский и алтайский Сергий.
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