В Барнауле на месяц перекроют четную сторону улицы Кулагина

15 июня в 08.00 в Барнауле перекроют четную сторону ул.Кулагина от дома №2а до пр.Калинина.
Это связано с проведением работ по строительству канализационного коллектора.
Работы продлятся до до 21.00 16 июля, сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
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