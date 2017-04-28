В Барнауле на проспекте Калинина высадили пирамидальные тополя

Благодаря краевому финансированию на этом участке, как и на пр. Ленина, убрали аварийные, больные и утратившие декоративный вид деревья, чтобы заменить их на молодые.

"Старые деревья нужно либо подвергать санитарным процедурам, подстригать, либо убирать. Тополям, которых на этом участке большинство, уже была сделана омолаживающая обрезка, но и эта мера не спасла ситуацию, - сказала Татьяна Аранчын, техник по благоустройству Алтайского государственного технического университета. - Деревья в силу возраста уже утратили свою благоустроительную функцию, с каждым годом они дряхлеют и становятся все более опасны (в плане обрушения) для прохожих и транспорта. Да и с точки зрения эстетики они портят внешний вид города".

Всего на пр. Калинина снесли 135 старых деревьев. Осенью здесь высадят маньчжурский орех и черемуху Маака.