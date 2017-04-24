Фотофакт. В Барнауле на проспекте Кутузова сбили ребенка, ГИБДД ищет очевидцев

По данным ГИБДД, неизвестный, на серебристой "Тойота Лексус" с госномером М 867 КР, регион 22, сбил на пешеходном переходе девочку 2005 года рождения. Ребенку оказали помощь в травмпункте и отпустили домой.

Водитель и автомобиль находятся в розыске.

Всех, кто что-либо знает о происшествии, ГИБДД просит позвонить по номеру 393-555 дежурному, либо по номеру 393-605 в отдел розыска.