В Барнауле на специализированном форуме соберутся пекари и кондитеры из разных регионов Сибири

В этом году выставка "Пекарь и Кондитер" стала главным событием Российской гильдии пекарей и кондитеров в Сибирском федеральном округе. Проведение профессионального события межрегионального масштаба именно в мукомольном регионе представляется очень важным. Выставка и сопутствующая ей деловая программа должны стать для отрасли в Сибирском федеральном округе постоянной площадкой для распространения новых технологий, оборудования, знаний.

Участниками предстоящей выставки станут более 30 предприятий из Алтайского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и других регионов. На выставке будут представлены: дилеры и производители оборудования, ингредиентов, сырья, добавок для хлебопекарной, кондитерской, мукомольной промышленности; хлебопекарные, кондитерские, мукомольные и зерноперерабатывающие предприятия; мини-пекарни и частные кондитерские и другое.

На выставке пройдет целый комплекс мероприятий, каждое из которых будет способствовать реализации целей участников рынка и развития отрасли.

28 и 29 сентября 2017 года на площадке выставки пройдет Межрегиональный конкурс по хлебопечению "Лучший хлеб Сибири" – отборочный этап XVII Кубка России по хлебопечению в Сибирском федеральном округе. Конкурс преследует несколько целей: развитие профессионального мастерства, повышение престижа профессии пекаря; пропаганда лучших традиций хлебопечения и др. Главные награды и звание победителей и призеров конкурса будут разыграны между одиннадцатью командами. На площадке конкурса свое мастерство продемонстрируют пекари из Барнаула и Алтайского края, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Бурятии, учащиеся колледжей из Барнаула и Бийска. Команды должны будут выполнить несколько заданий: выпечь хлеб из пшеничной муки, а также из смеси ржаной и пшеничной муки, сдобные и слоеные хлебобулочные изделия, декоративную экспозицию на тему "Хлеб. Экология. +100 к здоровью" и оформить рабочее место в номинации "Витрина". Победителей определит жюри во главе с председателем правления Союза производителей пищевых ингредиентов Сергеем Краусом. Лучшие команды получат награды, а один из участников конкурса будет удостоен специального приза – поездки в Германию для прохождения мастер-класса на базе концерна "ИРЕКС".

28 сентября на выставке во второй раз пройдет Конференция "Хлебопечение и кондитерское производство Сибири: состояние и перспективы развития". В этом году она состоит из двух секций – технологической и маркетинговой. Барнаул, Томск, Санкт-Петербург, Липецк, Москва – города, из которых на конференцию соберутся эксперты, чтобы рассказать о новом в технологии хлебопечения и способах увеличения продаж. Участниками конференции станут руководители, технологи маркетологи хлебопекарных предприятий.

29 сентября ИД "Алтапресс" проведет на выставке специальную "Школу успеха". На ней Ольга Фоминых, основатель домашней кондитерской O'bakery, расскажет про то, как ее домашняя кондитерская из хобби стала бизнесом. Роман Каштанов, руководитель коммерческого отдела ООО "Крендель", поделится рецептом того, как вывести локальную компанию на региональный уровень; Платон Бобков, специалист по разработке и внедрению новых технологий в хлебобулочном кондитерском и кулинарном направлениях, рассмотрит тенденции рынка хлебобулочных изделий.

30 сентября горожан и гостей Барнаула приглашают на выставку-ярмарку "Праздник хлеба". Он проводится с целью пропаганды лучших традиций хлебопечения, формирования культуры правильного, здорового питания у населения, популяризация хлебной и кондитерской продукции, которая производится в регионе. Посетителей ждет выставка хлебопекарных и кондитерских предприятий, развлекательная программа с конкурсами и мастер-классами, дегустации, презентации новинок, ярмарка-продажа хлебобулочных и кондитерских изделий. Маленькие гости "Праздника хлеба" примут участие в играх и мастер-классах от первого города профессий для детей в Алтайском крае "Кидвиль" и детского клуба "Кенгуру".

28–30 сентября на стендах участников будут проходить презентации новинок, консультации, продажа продукции. На мастер-классах по оборудованию и ингредиентам шеф-повара и технологи из Барнаула, Чувашии и Москвы испекут подовые и тостовые хлеба, булочки для гамбургеров, зерновые хлеба нового поколения, чиабатту, банановый хлеб (десерт) и многое другое.

Вот таким будет "Пекарь и Кондитер’2017" – большое хлебное событие в хлебной столице Сибири!

Организаторы выставки: Российская гильдия пекарей и кондитеров, НП "Алтайская гильдия пекарей и кондитеров", Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, ЗАО "Алтайская ярмарка", Алтайский Центр конгрессов и коммуникаций. Генеральный спонсор выставки: ГК "Торговый Дизайн" (ООО "Профессиональное оборудование"). Генеральные спонсоры специализированного форума по хлебопечению: Союз зернопереработчиков Алтая, ООО "Алтайские мельницы". Технический партнер: ООО "Ассум". Спонсоры конкурса: ООО "Хлеб", ООО "АЛТАЙ-ЗЛАК" ("РУССКОЕ ПОЛЕ"), ЗАО "Союзмука". Спонсоры "Праздника хлеба": ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С. Н. Старовойтова, ОАО "Алтайские макароны". Партнеры "Праздника хлеба": первый город профессий для детей в Алтайском крае "Кидвиль" и детский клуб "Кенгуру".