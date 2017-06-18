В Барнауле на Змеиногорском тракте образовалась пробка из-за таинственного пакета

18 июня днем на Змеиногорском тракте в Барнауле образовалась пробка. Очевидцы в сообществе Barnaul22 сообщают, что рядом с заправкой "Лукойл" стояли машины полиции, а также присутствовали представители ФСБ - из-за этого и был затруднен проезд.
Официальных комментариев о том, что произошло пока нет. Очевидцы сообщают, что правоохранительные органы прибыли на место в связи с сообщением о бесхозном пакете или сумке, которую кто-то оставил неподалеку. Источник altapress.ru подтвердил эту информацию.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.