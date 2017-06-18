В Барнауле на Змеиногорском тракте образовалась пробка из-за таинственного пакета

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Происшествия

18 июня днем на Змеиногорском тракте в Барнауле образовалась пробка. Очевидцы в сообществе Barnaul22 сообщают, что рядом с заправкой "Лукойл" стояли машины полиции, а также присутствовали представители ФСБ  - из-за этого и был затруднен проезд. 

Полиция на Змеиногорском тракте в Барнауле.
Полиция на Змеиногорском тракте в Барнауле. Фото: https://vk.com/barneos22.

Официальных комментариев о том, что произошло пока нет. Очевидцы сообщают, что правоохранительные органы прибыли на место в связи с сообщением о бесхозном пакете или сумке, которую кто-то оставил неподалеку. Источник altapress.ru подтвердил эту информацию. 

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