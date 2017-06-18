В Барнауле на Змеиногорском тракте образовалась пробка из-за таинственного пакета

Официальных комментариев о том, что произошло пока нет. Очевидцы сообщают, что правоохранительные органы прибыли на место в связи с сообщением о бесхозном пакете или сумке, которую кто-то оставил неподалеку. Источник altapress.ru подтвердил эту информацию.