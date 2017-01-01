В Барнауле начал курсировать кольцевой маршрут, соединяющий спальные районы, центр и нагорную часть

Новый кольцевой маршрут двигается по схеме:

Солнечная Поляна — Энтузиастов — Попова — Северный Власихинский проезд — Лазурная — Власихинская — ш. Ленточный Бор — Змеиногорский тракт — Ляпидевского — Аванесова — Змеиногорский тракт — Ленина — Космонавтов — 40 лет Октября — Петра Сухова — Малахова — Георгия Исакова — Солнечная Поляна.

Маршрут должен улучшить транспортное обслуживание между медицинским кластером и центральной частью Барнаула, а также обеспечить доставку жителей спальных районов в Краевую клиническую больницу без пересадок.

Движение автобусов должно осуществляться в обе стороны с интервалом движения автобусов 10 минут.

Кроме того, в связи с многочисленными обращениями барнаульцев, изменилась трасса следования автобусного маршрута №39.

Изменения в схеме маршрута №39.

Движение автобусов теперь организовано по следующей схеме: … Энтузиастов — Солнечная Поляна — Юрина — Попова — Космонавтов — Солнечная Поляна (до конечного остановочного пункта "Ипподром").