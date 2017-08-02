В Барнауле начали продавать транспортные брелоки для оплаты проезда

Принцип использования брелока не отличается от использования транспортной карты. Оплата за проезд в транспорте будет фиксироваться после касания транспортного терминала. Преимуществом нового устройства является его компактность.

Приобрести брелоки можно в киосках "Лига Пресс", пополнить счет в киосках Лига Пресс, отделениях Почты России и банкоматах "Сбербанка". Стоимость одного брелока составляет 100 рублей. Он работает с тарифными планами "Электронный кошелек"и "Проездной билет для граждан" (кроме персональных транспортных карт).

Сейчас в продаже есть два вида брелоков: первый по своему внешнему виду повторяет транспортную карту (на голубом фоне изображена одна из достопримечательностей Барнаула — "Дом под шпилем"), второй украшен изображением эмблемы 80-летия Алтайского края.