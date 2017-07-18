В Барнауле начали оглашать приговор бывшему вице-губернатору Юрию Денисову

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Жизнь

18 июля в 10.00 в Железнодорожном районном суде Барнаула начал зачитывать приговор бывшему вице-губернатору Алтайского края Юрию Денисову и его супруге Татьяне. Судя по первым строкам, приговор будет обвинительным.

Суд по "делу Денисова". Вынесение приговора. Фото: Анастасия Корягина.
Суд по "делу Денисова". Вынесение приговора. Фото: Анастасия Корягина.
Суд по "делу Денисова". Вынесение приговора. Фото: Анастасия Корягина.
Суд по "делу Денисова". Вынесение приговора. Фото: Анастасия Корягина.
Суд выносит приговор по делу Денисовых. Фото: Анастасия Корягина.
Суд выносит приговор по делу Денисовых. Фото: Анастасия Корягина.
Суд выносит приговор по делу Денисовых. Фото: Анастасия Корягина.
Суд выносит приговор по делу Денисовых. Фото: Анастасия Корягина.

Судья Надежда Первухина предупредила, что оглашение приговора будет долгим. Судья успела кратко зачитать все эпизоды дела.

На суде присутствуют сын Денисовых и сестра Татьяны Денисовой. 

Подсудимые сидят спокойно, смотрят в пол. Татьяна Денисова пришла на оглашение приговора с большой дорожной сумкой.

Напомним, Денисова обвиняют в четырех эпизодах получения взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах и с вымогательством. Его супруге Татьяне вменяют два эпизода посредничества во взяточничестве, в том числе в крупном размере. Сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч рублей до 2,25 млн рублей.

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В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисов, как полагает следствие, получил более 2,5 млн рублей. 4 марта 2016 года при получении очередной части взятки в сумме 200 тысяч рублей супругу Денисова задержали сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Для Юрия Денисова прокуратура запросила 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 11 млн 250 тыс. рублей (пятикратная сумма взятки). Кроме того, обвинение настаивало на том, чтобы бывший чиновник не мог занимать руководящие должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением хозяйственно-распорядительных функций, в течение трех лет.

Татьяне Денисовой попросили назначить 5,5 лет колонии общего режима со штрафом. Также прокуратура попросила конфисковать у семьи имущество на сумму 2,9 млн. рублей.

Вину подсудимые не признали.

В случае вынесения обвинительного приговора обоим подсудимым зачтут в срок пребывание в СИЗО и под домашним арестом.

По самой тяжкой статье Денисову грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки (по другой статье до 90-кратной), Денисовой — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки.

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