В Барнауле начали оглашать приговор бывшему вице-губернатору Юрию Денисову

18 июля в 10.00 в Железнодорожном районном суде Барнаула начал зачитывать приговор бывшему вице-губернатору Алтайского края Юрию Денисову и его супруге Татьяне. Судя по первым строкам, приговор будет обвинительным.
Судья Надежда Первухина предупредила, что оглашение приговора будет долгим. Судья успела кратко зачитать все эпизоды дела.
На суде присутствуют сын Денисовых и сестра Татьяны Денисовой.
Подсудимые сидят спокойно, смотрят в пол. Татьяна Денисова пришла на оглашение приговора с большой дорожной сумкой.
Напомним, Денисова обвиняют в четырех эпизодах получения взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах и с вымогательством. Его супруге Татьяне вменяют два эпизода посредничества во взяточничестве, в том числе в крупном размере. Сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч рублей до 2,25 млн рублей.
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В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисов, как полагает следствие, получил более 2,5 млн рублей. 4 марта 2016 года при получении очередной части взятки в сумме 200 тысяч рублей супругу Денисова задержали сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Для Юрия Денисова прокуратура запросила 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 11 млн 250 тыс. рублей (пятикратная сумма взятки). Кроме того, обвинение настаивало на том, чтобы бывший чиновник не мог занимать руководящие должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением хозяйственно-распорядительных функций, в течение трех лет.
Татьяне Денисовой попросили назначить 5,5 лет колонии общего режима со штрафом. Также прокуратура попросила конфисковать у семьи имущество на сумму 2,9 млн. рублей.
Вину подсудимые не признали.
В случае вынесения обвинительного приговора обоим подсудимым зачтут в срок пребывание в СИЗО и под домашним арестом.
По самой тяжкой статье Денисову грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки (по другой статье до 90-кратной), Денисовой — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки.
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