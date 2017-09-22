В Барнауле начали строить вторую лестницу в Нагорный парк

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Сегодня, 19:02.
Жизнь

В Барнауле начали строить вторую лестницу в Нагорный парк. Она будет вести на обскую набережную. Об этом сообщает "Политсиб.ру".

Ночная праздничная подсветка набережной и Нагорного парка.
Ночная праздничная подсветка набережной и Нагорного парка. Фото: barnaul.org.

Строительство лестницы обойдется в 8,8 млн рублей, на ограждения к ней потратят еще 508 тысяч рублей.

Обустроить набережную и Нагорный парк должны к 1 декабря.

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