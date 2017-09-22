В Барнауле начали строить вторую лестницу в Нагорный парк. Она будет вести на обскую набережную. Об этом сообщает "Политсиб.ру".

Строительство лестницы обойдется в 8,8 млн рублей, на ограждения к ней потратят еще 508 тысяч рублей. Обустроить набережную и Нагорный парк должны к 1 декабря.