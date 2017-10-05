В Барнауле начало вещать радио ENERGY.

В Барнауле на частоте FM-частоте 87.5 МГц начало вещание радио ENERGY, первый и единственный международный бренд на отечественном радиорынке.
На Алтае Радио ENERGY появилось в конце 2015 года и сразу стала одним из лидеров рынка. В Белокурихе радиостанция вещает на частоте 104,4 FM. Теперь послушать это радио можно и в Барнауле. У станции новый, интересный формат и большие перспективы стать любимым среди городских радиослушаетелей.
Радио ENERGY - трендсеттер в области музыки, энтертеймента и стиля жизни. Это мировой молодежной культуры, отражение ценностей, вкусов и предпочтений молодежи. С Радио ENERGY активно сотрудничают самые яркие звезды современной музыки. В эфире станции представлены актуальные хиты мировых чартов, релизы от ведущих лейблов и миксы лучших музыкантов и диджеев планеты, концерты многих мировых звезд проходят в России при участии и поддержке Радио ENERGY.
На сегодняшний день это одна из самых популярных радиостанций в России. Ежедневно Радио ENERGY слушают более 4,4 миллионов россиян старше 12 лет (MediaScope, Radio Index - Россия, январь - июнь 2017).
Справка
Радио ENERGY входит в холдинг ГПМ Радио и является неотъемлемой частью глобальной сети одного из самых авторитетных и известных международных радиобрендов - ENERGY (NRJ), созданного французской NRJ GROUP.
Сайт Радио ENERGY - www.energyfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.