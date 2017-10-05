В Барнауле начало вещать радио ENERGY.

На Алтае Радио ENERGY появилось в конце 2015 года и сразу стала одним из лидеров рынка. В Белокурихе радиостанция вещает на частоте 104,4 FM. Теперь послушать это радио можно и в Барнауле. У станции новый, интересный формат и большие перспективы стать любимым среди городских радиослушаетелей.

Радио ENERGY - трендсеттер в области музыки, энтертеймента и стиля жизни. Это мировой молодежной культуры, отражение ценностей, вкусов и предпочтений молодежи. С Радио ENERGY активно сотрудничают самые яркие звезды современной музыки. В эфире станции представлены актуальные хиты мировых чартов, релизы от ведущих лейблов и миксы лучших музыкантов и диджеев планеты, концерты многих мировых звезд проходят в России при участии и поддержке Радио ENERGY.

На сегодняшний день это одна из самых популярных радиостанций в России. Ежедневно Радио ENERGY слушают более 4,4 миллионов россиян старше 12 лет (MediaScope, Radio Index - Россия, январь - июнь 2017).

Справка

Радио ENERGY входит в холдинг ГПМ Радио и является неотъемлемой частью глобальной сети одного из самых авторитетных и известных международных радиобрендов - ENERGY (NRJ), созданного французской NRJ GROUP.

Сайт Радио ENERGY - www.energyfm.ru.