В Барнауле начала вещать радиостанция для любителей приключений

Частоту 90,7 FM на трансляцию "Искателя" в Барнауле в 2016 году выиграла компания "Прессцентр".

"Искатель" - это информационно-музыкальная радиостанция. На ней нет ведущих, работающих в прямом эфире. Информационная часть включает короткие программы, посвященные путешествиям, интересным местам на планете, историям успеха, рекордам, победам и так далее. В музыкальных вставках транслируется хиты разных лет и жанров - российский и западный рок, ретро, бардовская песня.

Радиостанция "Искатель" была открыта в январе 2015 года и несколько месяцев вещала только в интернете. В апреле того же года она начала транслироваться в FM-диапазоне в Горно-Алтайске, а сейчас представлена более чем в 10 городах (Томск, Сургут, Тольятти, Северск, Курск, Казань и другие). По данным "Коммерсанта", "Искателя" запустили выходцы с "Нашего радио" при поддержке инвестора Владимира Ханумяна. В мае 2017 года компания "Цифровое телевидение" (ЦТВ), управляющая нишевыми каналами ВГТРК и "Ростелекома", приобрела 25% "Искателя". По задумке станция станет дополнением к каналам "Моя планета", "Живая планета", "Планета HD" и сайту moya-planeta.ru.