В Барнауле начинается "Политический стартап".

Его запустят алтайские молодогвардейцы при поддержке регионального отделения "Единой России" в рамках партпроекта "Гражданский университет".

Занятия на традиционной образовательной площадке "Алтайская школа современной политики: ПОЛИТ-СТАРТАП" будут проходить еженедельно.

Для участников проекта будут организованы специальные треннинговые занятия и мастер-классы, пройдут встречи с успешными политиками и общественными деятелями региона. Запланирована и практическая часть – участники проекта узнают об основах организации избирательной кампании на местном уровне и будут обучаться навыкам публичных выступлений.

Координатор проекта "Гражданский университет", депутат фракции "Единая Россия" в АКЗС Иван Мордовин считает, что школа позволит повысить интерес молодежи к активному участию в общественной и политической жизни города и региона.

Иван Мордовин,

депутат фракции "Единая Россия" в АКЗС:

В этом году участники проекта получат уникальную возможность практически сразу после обучения применить полученные знания на практике – принять участие в предварительном голосовании "Единой России". Наиболее активных и целеустремленных ребят мы будем рекомендовать к участию в праймериз в Барнаульскую городскую Думу и другие органы местного самоуправления. Молодежная команда уже избранных депутатов выступит в качестве наставников для начинающих политиков. В рамках проекта молодые депутаты краевого заксобрания и Барнаульской гордумы проведут специальные мастер-классы "Молодые – молодым": поделятся опытом участия в избирательной кампании, дадут практические советы.

Записаться в "Алтайскую школу современной политики" можно в Региональном штабе "Молодой Гвардии Единой России" на пр. Комсомольском, 80, каб.709 или подать заявку через официальное сообщество "Вконтакте". Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (905) 983-82-78 (Евгений Кантемиров).