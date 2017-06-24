В Барнауле наказали грабителя, который нападал на женщин с монтировкой

По данным следствия, мужчина совершил два таких преступления. В первом случае он причинил своей жертве тяжкий вред здоровью и забрал у нее имущество на 66 тыс. рублей. Во втором эпизоде женщина отделалась легкой травмой и лишилась 5 тыс. рублей.

Сам грабитель признал вину только в нападении на вторую женщину. Однако правоохранители смогли доказать суду, что именно этот мужчина напал и на первую жертву.