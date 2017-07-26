В Барнауле нашли мертвым пропавшего мужчину со львом на плече

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Происшествия

58-летнего жителя Барнаула Сергея Горбатовских, которого искали с 24 июля, нашли погибшим. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.
Сергей Горбатовский.
Сергей Горбатовский

"Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким", — пишут волонтеры.

Обстоятельства смерти не уточняются.

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