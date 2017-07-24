В Барнауле нашли мужчину, который ушел из больницы после инсульта

2011
Сегодня, 12:48.
Происшествия

В Барнауле нашли 65-летнего Владимира Башкатова, который накануне ушел из больницы в неизвестном направлении.

Краевая клиническая больница.
Краевая клиническая больница. Фото: yandex.ru/maps.
Пропавший Башкатов В.А.
Пропавший Башкатов В.А.

Волонтеры "Лиза Алерт" сообщили, что мужчину нашли живым.

Ранее, сообщалось, что мужчина, переживший инсульт ушел из больницы.

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