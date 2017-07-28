В Барнауле нашли водителя Хонды, который насмерть сбил пешехода на Змеиногорском тракте

Сотрудники ГИББ Барнаула установили личность водителя "Хонда Одиссей", который ночью 26 июля сбил пешехода на Змеиногорском тракте и скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии, сообщает отдел пропаганды городского ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло около 23 часов 26 июля на 22 км трассы "Барнаул — Рубцовск — граница с республикой Казахстан". 30-летний водитель Хонды сбил 39-летнего мужчину и скрылся с места происшествия.
В отношении водителя составили административный материал за оставление места ДТП. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ.
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