В Барнауле нашли живым пропавшего 18-летнего парня

В Барнауле с 25 апреля разыскивали 18-летнего Кирилла Михеева. Молодого человека нашли живым 27 апреля.
Ранее "Лиза Алерт" сообщала, что парень может быть дезориентирован. Об обстоятельствах обнаружения молодого человека ничего не сообщается.
В Барнауле с 25 апреля разыскивали 18-летнего Кирилла Михеева. Молодого человека нашли живым 27 апреля.
Ранее "Лиза Алерт" сообщала, что парень может быть дезориентирован. Об обстоятельствах обнаружения молодого человека ничего не сообщается.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.