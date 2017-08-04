В Барнауле нашлись девочки, сбежавшие из реабилитационного центра

В Барнауле нашли 14-летнюю Диану П. и 13-летнюю Ольгу С. 1 августа они пропали из краевого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнышко".
Судя по всему, дети сбежали из учреждения, так как взяли с собой все свои вещи. Детей разыскивали три дня.
С девочками все в порядке, они живы, сообщает "Лиза Алерт". Более подробную информацию о найденных людях отряд не публикует.
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