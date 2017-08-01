В Барнауле насмерть сбили молодого мужчину на переходе

31 июля в 23.08 в Барнауле на улице Антона Петрова возле дома №210 произошло ДТП, в котором погиб человек.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, 47-летний водитель Audi 100 сбил 28-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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