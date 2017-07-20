В Барнауле не весь день будет идти дождь

Грозовые дожди синоптики обещают не по всей территории региона, а лишь в отдельных районах. На юге края при грозах местами сильный ливневый дождь, град, утром местами туман. Ветер западный, 4-9 м/с с усилением при грозе до 11-16 м/с.

В Барнауле дождь ожидается только во второй половине дня. Возможна гроза. Воздух в столице края прогреется до +24 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с. При грозе порывы до 10-15 м/с.