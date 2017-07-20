В Барнауле не весь день будет идти дождь

83
Сегодня, 06:13.
Потребитель

20 июля в Алтайском крае воздух прогреется до +21...+26 градусов.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.

Грозовые дожди синоптики обещают не по всей территории региона, а лишь в отдельных районах. На юге края при грозах местами сильный ливневый дождь, град, утром местами туман. Ветер западный, 4-9 м/с с усилением при грозе до 11-16 м/с.

В Барнауле дождь ожидается только во второй половине дня. Возможна гроза. Воздух в столице края прогреется до +24 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с. При грозе порывы до 10-15 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров