В Барнауле неизвестные подожгли автозаправку

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 03.26. Пострадало строение, в котором сидит оператор. В момент происшествия там никого не было. Значительно пострадала внешняя стена. По данным МЧС, пожар произошел снаружи.

Потушить огонь удалось примерно через 20 минут. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 9 человек и 3 единиц техники.



