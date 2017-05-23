В Барнауле неизвестные подожгли автозаправку

Ночью, 23 мая, в Барнауле на шоссе Ленточный бор загорелось здание автозаправки. Как сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, это здание еще не эксплуатировалось, оборудования в нем не было. Предварительная причина пожара — поджог.
Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 03.26. Пострадало строение, в котором сидит оператор. В момент происшествия там никого не было. Значительно пострадала внешняя стена. По данным МЧС, пожар произошел снаружи.
Потушить огонь удалось примерно через 20 минут. Площадь пожара составила 20 кв. метров.
На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 9 человек и 3 единиц техники.
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